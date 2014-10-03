إبراهيم حسن يعرب عن غضبه لإقالته من الزمالك

أعرب مدير الكرة المقال من تدريب نادي الزمالك إبراهيم حسن مع توأمه حسام المدير الفني, عن غضبه من قرار الإداراة بإقالة الجهاز بعد ثلاثة أسابيع فقط بالدوري.

وقال إبرهيم حسن في تصريحات صحفية: "لا أعلم حتى الآن, السبب الحقيقي وراء إقالتنا من تدريب نادي الزمالك, نحن في بداية الموسم والمنافسات ما زالت طويلة".

وأضاف نجم الأهلي والزمالك السابق: "هناك من كان يتربص بنا, حتى نرحل عن تدريب الزمالك, للأسف الغل يأكل قلوب الكثير داخل القلعة البيضاء بسبب تواجدنا في قيادة الزمالك".

وتابع حسن: "كل الفرق تتعثر في بطولة الدوري ثم تعود لمستواها العالي بالتدريج، الأهلي خسر من الرجاء في أول لقاء له بالموسم, هل معنى ذلك أنه لن يفوز بالدوري, بالطبع لا، المشوار ما زال طويلا".