جاريدو يدرس منح الفرصة لـ"عوض" على حساب "إكرامي"

يدرس الجهاز الفني للنادي الأهلي, بقيادة الإسباني خوان كارلوس جاريدو, الدفع بمسعد عوض حارس الفريق بشكل أساسي بدلاً من شريف إكرامي، خلال المباريات المقبلة.

وجاء تفكير "جاريدو" بالدفع بمسعد عوض, بعد تذبذب مستوى شريف إكرامي في الفترة الأخيرة، وتحمله جزءًا كبيرًا من مسؤولية الهدفين الذي مني بهما شباك الفريق، في مباراة الرجاء بالبطولة المحلية.

وطلب "جاريدو" من طارق سليمان مدرب حراس النادي, تجهيز "عوض" لحراسة عرين الفريق خلال الفترة المقبلة؛ لإعطاء بعض الراحة لإكرامي حتى يستعيد مستواه.

يذكر أن الأهلي تعرض للهزيمة في أولى مبارياته بالدوري المحلي أمام الرجاء في الإسكندرية وبنتيجة (1/2).