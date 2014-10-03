"كوبر" على قائمة المرشحين لتدريب الزمالك

بات المدير الفني الأرجنتيني الشهير، هيكتو كوبر، على قائمة المدربين الطويلة المرشحة لخلافة حسام حسن في تدريب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك.

حسام حسن، رحل عن تدريب الزمالك، بقرار من مجلس الإدارة، الخميس، وتولى محمد صلاح المهمة "مؤقتًا" بدلا منه، لحين التعاقد مع مدير فني أجنبي.

وبدأ مجلس الإدارة، في طرق أبواب عدد من المدربين، وعلى رأسهم هيكتور كوبر، أحد الأسماء التي كانت شهيرة في عالم التدريب أوائل القرن الجاري، بسبب رحلته الناجحة مع فالنسيا.

"كوبر" وصل لنهائي دوري أبطال أوروبا مرتين مع فالنسيا، موسم 1999-2000 وخسر النهائي أمام ريال مدريد، والموسم التالي، وسقط أمام بايرن ميونيخ.

وأشرف على تدريب عدة أندية كبرى مثل انتر ميلان وبارما وريال بيتيس، لكنه لم يستطع تحقيق النجاح معها.

"كوبر" طلب 65 ألف دولار، من أجل الإشراف على تدريب الزمالك، وهو ما يزيد بـ 25 ألف دولار عن المبلغ الذي حدده الزمالك للتعاقد مع مدير فني، وتجرى الآن مفاوضات من أجل تخفيض المبلغ للوصول إلى حل يرضي الطرفين.

وبالإضافة إلى البرتغالي باولو دوراتي، والبرازيلي جورفان فييرا، انضم جوران يوجوفيتش المدرب الصربي في قائمة الترشيحات، وهو شهير بفترة عمله مع منتخب الكويت كمساعد ثم كمدير فني منذ 2008 وحتى 2013.