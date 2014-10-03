مرتضى: سأرحل عن الزمالك لو لم نحرز لقب الدوري

قالرئيس نادي الزمالك،مرتضي منصور، إنه سيرحل عن القلعة البيضاء في حالة عدم تحقيق فريقه بطولة الدوري هذا العام، بعد تعاقده مع عدد كبير من اللاعبين المميزين، حسب قوله.

وأضاف مرتضى في تصريحات تليفزيونية، مساء الخميس: "لن نقبل أن يستمر مسلسل خسارة الفريق في بطولة الدوري بعد أن غاب عن اللقب لمدة تصل إلى عشر سنوات كاملة، وهو ما دفعني للتعاقد مع أكثر من 18 لاعبا خلال فترة الانتقالات الأخيرة".

وشدد رئيس الزمالك، على أنه سيرحل عن رئاسة النادي، في حالة خسارة اللقب، قائلاً: "عدم تحقيق بطولة الدوري تعني أنني فشلت مع الفريق وسأرحل بعدها فوراً".

يذكر أن مجلس إدارة نادي الزمالك، قرر إقالة الجهاز الفني بقيادة حسام حسن، في الوقت الذي يفاضل فيه مرتضى منصور ومعاونوه بين عدة مدربين أجانب للتعاقد مع أحدهم.