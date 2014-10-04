تشكيل لجنة للكرة بالزمالك.. واختيار مدير فني جديد أولى مهامها

قرر مجلس إداراة نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور، تعيين لجنة كرة بالنادي، تكون أولى مهامها اختيار مدير فني جديد للفريق الأول لكرة القدم، خلفا لحسام حسن الذي أقيل الأربعاء الماضي.
وتتكون لجنة الكرة من كل من: محمود أبورجيلة، وحازم أمام، وأيمن يونس، وفاروق جعفر.
وستقوم اللجنة بدراسة كافة السير الذاتية للمدربين المرشحين لتدريب الزمالك, لاختبار الأفضل فيهم، والذي يتناسب مع إمكانيات النادي المادية.
ولن يقتصر دور لجنة الكرة بالزمالك على اختيار المدير الفني الجديد للفريق, لكن سيكون لها صلاحيات لتحديد مستقبل الفريق, ودعمه بصفقات جديدة.