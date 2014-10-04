مرتضى يطلق "يد" إسماعيل يوسف في الزمالك

المصدر: القاهرة ـ من أحمد رامي

قرر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور، مساء الجمعة، إعطاء صلاحيات واسعة لإسماعيل يوسف مدير الكرة الجديد.

وعلمت شبكة "إرم" الإخبارية، أن مرتضى، أعطى "يوسف" صلاحيات واسعة من أجل فرض الانضباط داخل االفريق، وفرض سياسة الثواب والعقاب بين اللاعبين.

ووعد مرتضى، يوسف بعدم التدخل في الأمور الفنية للفريق أثناء وجود الجهاز الفني المؤقت بقيادة محمد صلاح, أو حتى المدير الفني الجديد, والمنتظر التعاقد معه خلال أيام.

يذكر أن مجلس إدارة الزمالك، قرر إقالة ابراهيم حسن، مدير الكرة بالنادي وتوأمه حسام المدير الفني للفريق، ضبسبب تواضع نتائج الفريق بالدوري.