أسعار المرشحين لخلافة حسام حسن في الزمالك

المصدر: القاهرة ـ من أحمد رامي

دخل نادي الزمالك في عدة مفاوضات للتعاقد مع مدير فني أجنبي خلفا لحسام حسن المدير الفني السابق للفريق, الذي حقق نتائج سلبية مع الفريق.

وتبحث لجنة الكرة التي شكلها الزمالك، اسم المدرب الذي لن يخرج عن 3 مدريبن مرشحين لتدريب الزمالك, وهم الصربي راجيفيتش، المدير الفني السابق لمنتخب غانا, والأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني السابق لفالنسيا الإسباني وإنتر ميلان الإيطالي، بالإضافة إلى الفرنسي بيرنارد سيموندي.

وكشف مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك لشبكة "إرم" الإخبارية عن قيمة رواتب كل مرشح من هؤلاء الثلاثة.

وأكد أن كوبر في حالة التعاقد معه سيتقاضى 40 ألف دولار في الشهر, أما راجيفيتش فسيتقاضي 32 ألف دولار في الشهر, وبالنسبة للفرنسي سيموندو فسيتقاضي 25 ألف دولار شهريا.

يذكر أن الزمالك قد قرر إقالة الجهاز الفني للفريق بقيادة حسام حسن بسبب سوء النتائج، على ان يتم تعيين مدير فني أجنبي في المرحلة المقبلة.