4 أسباب تمنع مانويل جوزيه من تدريب الزمالك

المصدر: القاهرة ـ من كريم محمد

زعمت تقارير صحفية مصرية وجود مفاوضات من جانب إدارة نادي الزمالك مع البرتغالي مانويل جوزيه، المدير الفني الأسبق للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، والمعشوق الأول لجماهير القلعة الحمراء.

"إرم نيوز" ترصد 4 أسباب منطقية تمنع جوزيه من تولي قيادة الزمالك الغريم التقليدي للأهلي بعد قرار إقالة التوأم حسام وإبراهيم حسن بسبب سوء النتائج.

1ـ العشق بين جوزيه والأهلي

لا يختلف اثنان على كون البرتغالي جوزيه المعشوق الأول لجماهيرالنادي الأهلي بعد أن نجح في الفترة التي قضاها مع القلعة الحمراء على مدار 3 ولايات في حصد عدد هائل من البطولات مما جعله يغزو قلوب الأهلاوية.

جوزيه تولى قيادة الأهلي لأول مرة في موسم 2001 – 2002 ، وحقق للفريق الأحمر فوزاً تاريخياً على الزمالك الغريم التقليدي بستة أهداف مقابل هدف واحد.

واستطاع جوزيه أن يعيد دوري أبطال أفريقيا للأهلي في نفس العام بعد غياب استمر 15 عاماً كاملة وفاز ببطولة السوبر الأفريقي لأول مرة في تاريخ النادي.

وفي الولاية الثانية ما بين ديسمبر 2004 إلى يونيو 2009 ، أبهر جوزيه الجميع بإنجازات قياسية بعد أن حصد 5 ألقاب دوري و3 كأس مصر و5 السوبر المصري ولم يخسر أمام الزمالك و3 دوري أبطال أفريقيا وقاد الفريق للمركز الثالث ببطولة العالم للأندية و3 سوبر أفريقي.

واستطاع جوزيه في الولاية الثالثة للأهلي في الفترة بين ديسمبر 2010 إلى يونيو 2012 أن يحقق بطولة الدوري ويصنع فريقاً قوياً للقلعة الحمراء.

2ـ مرتضى منصور

لن يقبل جوزيه بالعمل مع مرتضى منصور كرئيس نادٍ لأنه ببساطة يتدخل في كل كبيرة وصغيرة خاصة بالفريق الأول.

جوزيه يرفض مطلقاً أي تدخل في عمله الفني، وكان يتمسك بالتعاقد مع لاعبين بعينهم رغم اعتراض الإدارة مثل ضم عبد الحميد حسن مهاجم إنبي الأسبق وعمره 36 عاماً.

3ـ الراتب الشهري

يمثل الراتب الشهري عقبة كبيرة أمام تولي جوزيه قيادة الزمالك حال موافقته على العمل بالقلعة البيضاء.

وكان آخر راتب شهري لجوزيه مع الأهلي بجهازه المعاون ربع مليون دولار شهرياً وهو الأمر الذي سيمثل تعجيزاً لإدارة الزمالك.

4ـ الظروف الأمنية في مصر

تمثل الظروف الأمنية في مصر عقبة أمام عودة جوزيه للعمل بالدوري المصري.

جوزيه أعلن أكثر من مرة أنه يرفض العمل في ظل ظروف عدم حضور جمهور والغياب الأمني خاصة بعد أن شهد وفاة 72 مشجعاً في مجزرة استاد بورسعيد.