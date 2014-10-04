شيكابالا يُحدد مصيره مع سبورتنج لشبونة بعد العيد

يحدد محمود عبدالرازق "شيكابالا"، لاعب سبورتنج لشبونة البرتغالي، مصيره مع الفريق عقب نهاية إجازة عيد الأضحى، بحسب سمير عبدالتواب وكيل أعمال اللاعب.

وقال "عبدالتواب" في تصريحات لشبكة "إرم" الإخبارية، السبت، إن "شيكابالا سيقرر مصيره مع سبورتنج لشبونة، سواء بالعودة إلى البرتغال للانضمام لصفوف الفريق، أو فسخ تعاقده بعد نهاية إجازة العيد".

وأضاف وكيل أعمال اللاعب، "لا توجد عروض مصرية للاعب". وتابع "توجد بعض العروض الخليجية والأوروبية لضم اللاعب خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في يناير، وسيتم دراستها عقب انتهاء الإجازة".

كان "شيكابالا" انقطع عن ناديه منذ مباراة مصر وتونس الأخيرة، حيث بقي في القاهرة بداعي تجاهل مدربه إشراكه في المباريات فضلاً عن استبعاده من القائمة الأوروبية للفريق.