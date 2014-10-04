المحمدي: انتصار "هال" دفعة كبيرة قبل مواجهة بوتسوانا

أبدى المصري الدولي أحمد المحمدي، مدافع فريق هال سيتى الإنجليزى، سعادته بمشاركته فى فوز فريقه على كريستال بالاس، بثنائية نظيفة، في الجولة السابعة للدورى الإنجليزى الممتاز، قبل الانضمام لمعسكر المنتخب المصري الذي يتأهب لمواجهة السنغال الجمعة المقبل.

وقال "المحمدي" عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" مساء السبت، إن "تحقيق ثلاث نقاط قبل انضمامه لمنتخب بلاده، هامة خاصة في ظل الأجواء الرائعة من جانب جماهير النمور".

ومن المقرر أن ينضم أحمد المحمدى، غداً الإثنين، إلى تدريبات منتخب مصر، في القاهرة، ضمن الاستعدادات لخوض مباراة بتسوانا، 10 أكتوبر الجاري، في الجولة الثالثة لتصفيات أمم إفريقيا 2015.

كان المحمدي، خرج من اللقاء في الدقيقة الـ90 مصابًا بآلام في الظهر، لكنها لن تحول دون المشاركة مع منتخب مصر.