هنأ خوان كارلوس جاريدو المدير الفني للفريق الأول بالنادي الأهلي، جماهير الفريق بعيد الأضحى المبارك، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "توتير".

وكتب جاريدو على حسابة: " #ahlawy , enjoy Eid Said with family and friends . I wish you a great feast. Allah Akbar. Enjoy it!!!".

كان جاريدو، غادر القاهرة في إجازة خاصة عقب نهاية مباراة الفريق الأولى ببطولة الدوري المحلي أمام الرجاء والتي انتهت بفوز الأخير بهدفين لهدف.