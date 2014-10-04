بالفيديو ـ كهربا يسجل هدفا.. وجراسهوبرز يخسر بثلاثية

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سجل المهاجم المصري محمود عبد المنعم "كهربا"، هدفًا في خسارة فريقه "جراسهوبرز"، أمام ثون في إطار مباريات الجولة الـ 11 للدوري السويسري، والتي أقيمت على ملعب "لاشين" مساء السبت.

شارك كهربا ضمن التشكيلة الأساسية لفريقه، وخاض اللقاء كاملاً، وسجل هدف فريقه الأول في الدقيقة 81 من عمر المباراة، وكان فريقه متأخرا بثلاثة أهداف نظيفة، قبل أن يضيف ميشيل لانج الهدف الثاني للضيوف فى الدقيقة الأخيرة من اللقاء.

أحرز أهداف فريق ثون "ساديك" من ركلة جزاء، انريكو شيرينزى، فرونتينو فى الدقائق 8 ، 32 ، 38 على التوالي.

وتربع ثون، بهذا الفوز على صدارة البطولة "مؤقتًا"، برصيد 23 نقطة وبفارق ثلاث نقاط عن بازل صاحب الوصافة، ويبقى للأخير مباراة أمام سانت جالين تقام مساء اليوم، فيما توقف رصيد حراسهوبرز عند النقطة 11 فى المركز السابع.

ويعد هذا الهدف هو الثاني لـ"كهربا" مع جراسهوبرز في الدوري السويسري هذا الموسم.