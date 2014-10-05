اتحاد الكرة "يعاند" الأهلي في أزمة باسم علي

اتحاد الكرة "يعاند" الأهلي في أزمة...

الجبلاية يرفض رفع الايقاف عن الظهير الأيمن للفريق الأحمر على الرغم من تنازل مرتضى منصور.

المصدر: القاهرة ـ من إيهاب محروس

رفض الاتحاد المصري لكرة القدم على موقفه من العقوبة الموقعة على باسم علي، مدافع النادي الأهلي، رغم تنازل الزمالك عن شكواه بحق اللاعب، والتي صدرت العقوبة بناءً عليها.

كانت لجنة شؤون اللاعبين بالاتحاد المصري، عاقبت اللاعب، الأربعاء الماضي، بإيقافه لمدة شهر، وتغريمه 77 ألف جنيه، لتوقيعه لناديي الأهلي والزمالك في نفس الوقت خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

ورفضت اللجنة، رفع الإيقاف عن اللاعب، بالرغم من تقدم الزمالك بتنازل كتابي عن الشكوى المقدمة ضده، ودونما أسباب واضحة، وهو ما يضع الأهلي في مأزق شديد كونه لا يملك بديلا بمركز اللاعب "الظهير الأيمن" في قائمته.

يذكر أن مجلس إدارة الأهلي، ينوي تحمل قيمة الغرامة المالية الموقعة على اللاعب حال عدم تجميد العقوبة.

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