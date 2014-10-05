سانت جالين "يصعق" بازل في حضور النني وحمودي

خسر بازل، الذي يضم الثنائي المصري محمد النني، وأحمد حمودي، أمام سانت جالين بهدفين مقابل هدف، مساء السبت، ضمن مباريات المرحلة الحادية عشرة للدوري السويسري الممتاز لكرة القدم.

بدأ النني وحمودي، اللذان تألقا في مواجهة ليفربول بدوري أبطال أوروبا، اللقاء على مقاعد البدلاء وشاركا كبديلين في الدقيقتين 59 و81 على التوالي، وكان بازل متقدما بهدف، عن كالا في الدقيقة 56.

وفي الدقائق الخمس الأخيرة، قلب سانت جالين المباراة، وسجل هدفين متتاليين، ليحول تأخره إلى فوز ثمين ويقتنص 3 نقاط مهمة.

هزيمة بازل، جمدت رصيده عند 22 نقطة في المركز الأول، متفوقا بفارق نقطتين فقط عن زيوريخ صاحب المركز الثاني والذي يتبقى له مباراة غدا الأحد.