الزمالك يستعين بسوداني لفك "سحر أسود" يحرمه من البطولات

القاهرة - يعتزم نادي الزمالك المصري الاستعانة بشيخ سوداني لفك ما وصفه رئيس النادي بـ"سحر أسود" يحرم فريقه من حصد البطولات في كرة القدم منذ سنوات رغم أنه يضم في صفوفه لاعبين متميزين.

وقال مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة النادي، في تصريحات تلفزيونية نقلتها عدة صحف محلية: "إن هناك سحراً أسود وراء تراجع نتائج فريقه رغم الصفقات التي تم التعاقد عليها خلال فترة الانتقالات الصيفية".

وأضاف منصور: "سمير محمد علي مدرب حراس المرمى بالفريق (مصري من أصل سوداني) أكد لي أن هناك سحراً أسود يعاني منه فريق الزمالك"، مضيفاً: "طالبته بضرورة فك ذلك السحر الأسود حتى يعود الزمالك لسابق انتصاراته".

ونقلت صحيفة "المصري اليوم" الخاصة عن سمير محمد علي قوله: "لي شقيقة تعيش مع أبناء عمومتي في السودان، وعقب تعادل الفريق مع نادي الداخلية ( قبل أيام في ضمن بطولة الدوري العام) بدون أهداف وإهدار العديد من الفرص السهلة، فوجئت باتصال منها وهي تبكي وتقول بأن الزمالك معمول له عمل وسحر أسود".

وأضاف: "ذلك ليس خرافات أو دجلاً، خاصة أن مدربين حصدوا بطولات كبرى كانوا يلجأون لـ(الفقي) السوداني، والذي يلقب بالشيخ في مصر لفك السحر في المباريات".

وتابع: "إن السحر والحسد موجودان في القرآن وأنا مستعد للسفر إلى السودان لمحاولة فك السحر من خلال الفقي"، مشيراً إلى ثقته في أن العمل سينفك خاصة أنه من غير المعقول أن يخسر الزمالك جميع البطولات التي يشارك فيها على مدار 10 سنوات رغم أنه يضم أفضل اللاعبين.

غير أن محمد علي عاد وصرح أنه لن يتدخل من قريب أو بعيد في هذا الشأن لأنه مدرب كرة قدم فقط ولم ولن يلجأ لهذه الطرق.

وخسر الزمالك بطولة السوبر المصري، قبل نحو 3 أسابيع، إثر هزيمة بركلات الترجيح من غريمه التقليدي الأهلي رغم أنه كان الأقرب للفوز باللقب بعد إهدار الأهلي الركلتين الأولى والثانية قبل أن يعود ويسدد بقية الركلات في وقت أهدر فيه لاعبو الزمالك ثلاث ركلات.

كما أقال رئيس النادي المدير الفني للفريق حسام حسن على خلفية النتائج السيئة في الدوري العام، واختار محمد صلاح خلفاً له بشكل مؤقت لحين الاستعانة بمدرب أجنبي.

وحقق الزمالك فوزاً واحداً في ست مباريات رسمية تحت قيادة حسام حسن بجميع المسابقات منذ تعيينه خلفاً للمدرب السابق أحمد حسام "ميدو".

ويحتل الزمالك المركز العاشر في الدوري المصري برصيد 5 نقاط، وخلال السنوات العشر الأخيرة لم يحصد سوى 3 بطولات محلية فقط.