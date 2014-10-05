المحمدي أفضل لاعب في لقاء هال سيتي وكريستال بالاس

توج المصري أحمد المحمدي، ظهير نادي هال سيتي الإنكليزي، بجائزة أفضل لاعب في مباراة فريقه أمام كريستال بالاس السبت، والتي انتهت لمصلحة هال بهدفين نظيفين.

كان كريستال بالاس، ضيفاً على هال سيتي ضمن الجولة السابعة من الدوري الإنكليزي، ولعب المحمدي المباراة كاملة قبل أن يخرج في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع متأثراً بالإصابة التي عولج منها في الشوط الأول.

وتسلم المحمدي، جائزة رجل المباراة من قبل اللجنة الفنية برابطة الدوري الإنكليزي.

يذكر أن لاعب منتخب مصر دخل المباراة، وهو يملك رقماً قياسياً، إذ لعب 275 كرة عرضية منذ بداية موسم 2013-2014 مبتعداً عن أقرب منافسيه بـ51 عرضية.