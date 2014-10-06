الأهلي يسعى للعالمية عبر "طيران الإمارات"

يرغب مجلس إدارة النادي الأهلي، مع التعاقد مع رعاة عالميين لفريق الكرة بداية من الموسم المقبل، عقب نهاية تعاقده مع وكالة الأهرام للإعلان، نهاية الموسم الحالي.

وبدأ مجلس الإدارة، بحسب مصدر مقرب من المجلس، اتصالات مكثفة مع شركة (طيران الإمارات)، الراعية لفريق ريال مدريد الإسباني، وآرسنال الإنكليزي، لمنحها حق رعاية الفريق في المواسم الثلاثة المقبلة.

وتابع المصدر، أن محمود طاهر، رئيس النادي، وعد بالتعاقد مع شركة طيران الإمارات لرعاية الفريق خلفاً لوكالة الأهرام للإعلان لما لها من شهرة واسعة على مستوى العالم، إضافة إلى النقلة الكبيرة والهائلة التي ستنقلها هذه الشركة للنادي الأحمر ووضعه في مصاف الأندية العالمية الكبيرة.