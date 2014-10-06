محمود طاهر يتعهد بتجديد تعاقد وليد سليمان

المصدر: القاهرة ـ من إيهاب محروس

وضع المهندس محمود طاهر، رئيس النادي الأهلي، على كاهله، مسؤولية تجديد تعاقد وليد سليمان، صانع ألعاب الفريق.

وقال "طاهر" في تصريحات صحفية، الإثنين، إنه سيتحمل مسئولية تجديد عقد وليد سليمان مع الفريق, حتى لا يتكرر سيناريو رحيل أحمد فتحي مرة أخرى.

وأضاف، أن "الأهلي في أشد الحاجة لوليد سليمان, ولن يسمح برحيله, وسيقوم بتجديد عقده مع الفريق والذي ينتهي بنهاية الموسم الحالي".

يذكر أن الأهلي، فتح باب التفاوض مع وليد سليمان لتجديد عقده مع الفريق, لكن اللاعب طلب مهلة للتفكير قبل إعلان قراره النهائي سواء بالتجديد أو الرحيل إلى أوروبا.