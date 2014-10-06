إثيوبيا تحرم الفراعنة من استكشاف بتسوانا قبل موقعة الجمعة

منعت الخطوط الجوية الإثيوبية، العميد أحمد حسن مدير المنتخب الوطني، من السفر إلى بتسوانا مروراً بجنوب إفريقيا، عبر خطوط الطيران الخاصة بها بسبب الاتفاقية المبرمة بين إثيوبيا ومصر بسفر الأفواج وليس الأفراد عبر خطوطها الجوية.

عاد أحمد حسن عميد لاعبي العالم من مطار القاهرة، ليغادر مصر مساء الليلة بصحبة بعثة الفراعنة، إلى بتسوانا، لخوض المباراة التى تجمع المنتخبين الجمعة في إطار الجولة الثالثة لتصفيات أمم إفريقيا 2014.

كان من المقرر ذهاب الصقر للاطمئنان على حالة الفنادق والملاعب، قبل بعثة المنتخب المصري، وتقديم تقرير شامل إلى شوقي غريب المدير الفني للفراعنة.