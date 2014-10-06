حازم إمام أول المستبعدين من المنتخب المصري

قرر شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر، استبعاد حازم إمام لاعب فريق الزمالك، من القائمة التي ستغادر القاهرة مساء الليلة، لمواجهة بتسوانا، الجمعة، ضمن الجولة الثالثة لتصفيات أمم إفريقيا 2015 بالمغرب.

وكان طارق سليمان طبيب المنتخب المصري قد قدم تقرير طبي إلى شوقي غريب، يفيد بضرورة حصول حازم إمام على راحة من اللقاء الأول، للاستفادة بخدماته في المباراة الثانية المقرر إقامتها باستاد القاهرة، 15 أكتوبر الجاري، في إطار الجولة الرابعة للتصفيات الإفريقية.

ويُعاني حازم إمام من شد في العضلة الضامة وسيخضع لبرنامج تأهيلي وفقاً لما وضعه طبيب منتخب مصر، لتأهيله للمشاركة مع الفراعنة في المباراة الثانية.