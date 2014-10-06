ميدو يضع شروطه للعمل كمساعد لمدرب الزمالك

القاهرة - رغم إقالة أحمد حسام (ميدو) من تدريب الزمالك منذ أكثر من شهرين بقليل فإنه لا يمانع العمل كمساعد للمدرب الذي ينوي ناديه حامل لقب كأس مصر لكرة القدم التعاقد معه في الأيام القليلة المقبلة.

وأقيل ميدو مهاجم الزمالك السابق من تدريب الزمالك في نهاية يوليو/ تموز الماضي وتولى حسام حسن المسؤولية خلفاً منه قبل أن يرحل منذ عدة أيام ويبدأ النادي البحث عن مدرب أجنبي.

وكتب ميدو على حسابه الشخصي بموقع تويتر للتواصل الاجتماعي: "فخور بثقة الزمالك في شخصي بأني الوحيد القادر على إنجاح مهمة المدير الفني الجديد".

وأضاف: "أوافق على نداء الزمالك بلا تفكير شرط أن يتعاقد الزمالك مع مدير فني عالمي وأن يوافق الرجل على عملي معه وألا يحضر معه أي معاون، حتى ولو مدرب أحمال".

وذكرت تقارير أن الزمالك دخل في مفاوضات مع عدة مدربين أجانب أبرزهم الأرجنتيني هيكتور كوبر مدرب فالنسيا الإسباني وانترناسيونالي الإيطالي والوصل الإماراتي السابق.

وأنفق الزمالك ملايين على تدعيم صفوفه قبل انطلاق الموسم لكنه جمع خمس نقاط من ثلاث مباريات ليقرر النادي الانفصال سريعاً عن حسن.