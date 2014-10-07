"فييرا: "لو شفت مرتضى منصور في الشارع مش هعرفه

قال المدرب البرازيلي جورفان فييرا المدير الفني السابق للزمالك ومدرب منتخب الكويت حاليا إنه لم يتعامل مع المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك من قبل وجها لوجه، ولذلك فهو لا يعرفه معرفة شخصية ولا يستطيع الحكم عليه

وقال فييرا في تصريحات صحفية: "أنا لا أعرف مرتضى منصور معرفة شخصية ولم أتعامل معه من قبل، كل ما أعرفه أنه محامي وأصبح رئيسا لنادي الزمالك".

وتابع: "لو مررت بجوار منصور في الشارع ربما لن أعرفه، لأنني لم أقابله على الطبيعة من قبل".

وأشار فييرا أنه دائما يشاهد مرتضى منصور في التلفزيون يغضب ويتشاجر وينفعل بشدة، وقال إنه معذور لأنه في موقع مسؤولية كبيرة وعليه عاتق كبير.