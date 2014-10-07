موقعة مصر وبتسوانا تمنح 5 نجوم فرصة العمر

المصدر: القاهرة ـ من كريم محمد

لا صوت يعلو فوق صوت الموقعة الكروية التي تجمع بين منتخبي مصر وبتسوانا الجمعة المقبل في الجولة الثالثة للمجموعة السابعة بالتصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2015.

الموقف الصعب الذي يعيشه المنتخب بعد الهزيمة أمام تونس والسنغال يجعل مباراة بتسوانا بمثابة حياة أو موت بالنسبة للفراعنة ولكن ظروف الإصابات التي حرمت المنتخب من جهود الرباعي حازم إمام ظهير أيمن الزمالك وأحمد المحمدي جناح أيمن هال سيتي الإنجليزي وهاني العجيزي مهاجم سموحة والحارس شريف إكرامي لاعب الأهلي تزيد من صعوبة المهمة.

الإصابات والظروف الصعبة تمنح 5 لاعبين من المنتخب فرصة العمر للتألق دولياً في هذه المباراة العصيبة.

1ـ سعد الدين سمير

استبشر الجميع خيراً بالمستوى المتميز الذي ظهر به المدافع سعد سمير نجم الأهلي مع الفريق الأحمر مؤخراً وتألقه في مباراة السوبر أمام الزمالك ثم لقائي القطن الكاميروني بدور الأربعة لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

الكرة المصرية تعاني بشكل واضح منذ اعتزال وائل جمعة في مركز قلب الدفاع ، ويسعى شوقي غريب المدير الفني للمنتخب لتعويض هذا الغياب بالمنتخب بالعودة لطريقة الليبرو ولكن غياب المدافع المقاتل من خامة جمعة جعل المنتخب يتلقى هزيمتين أمام السنغال وتونس وتتلقى شباكه 3 أهداف في مباراتين.

سعد سمير أصبح المرشح الأول لقيادة الدفاع في مباراة بتسوانا سواء لعب المنتخب بليبرو من عدمه، وإذا أثبت سمير قدرته على سد فراغ وائل جمعة سيثبت أقدامه بقوة في صفوف منتخب مصر لسنوات قادمة رغم المنافسة المتوقعة من علي جبر مدافع الزمالك ورامي ربيعة نجم سبورتنج لشبونة البرتغالي بعد العودة من الإصابة.

2ـ إبراهيم صلاح

يأتي المستوى المتراجع لحسام غالي نجم وسط الأهلي وأيضاً عدم ظهور محمد النني لاعب وسط بازل السويسري بنفس المستوى الذي يقدمه مع فريقه برفقة المنتخب ليمنح الفرصة لإبراهيم صلاح لاعب وسط الزمالك لقيادة المنتخب.

صلاح أمامه فرصة رائعة للعب أساسياً بجوار محمد النني أو حسام غالي في مباراة بتسوانا وهو اختبار صعب لنجم الزمالك إذا تخطاه فسيكون أساسياً في ظل تراجع مستوى العديد من النجوم في هذا المركز سواء حسني عبدربه أو حسام غالي.

3ـ أيمن حفني

لن يجد أيمن حفني نجم وسط الزمالك فرصة مناسبة أكثر من الظروف الحالية للعب أساسياً في صفوف منتخب مصر حيث يعاني الفراعنة من غياب صانع الألعاب المحوري بعد اعتزال محمد أبوتريكة إلى جانب تراجع مستوى محمد صلاح نجم تشيلسي الإنجليزي.

حفني الذي تعرض لظلم كبير منذ ظهوره في سماء الكرة المصرية في صفوف مصر المقاصة بعد رحيله لطلائع الجيش لأداء الخدمة العسكرية ثم الانتقال لأهلي طرابلس الليبي أمامه فرصة كبيرة للرد على المشككين في قدراته والتألق دولياً والرد على من يرددون أنه لاعب محلي.

4ـ عمرو جمال

يبقى عمرو جمال مهاجم الأهلي مرشحاً بقوة لقيادة هجوم الفراعنة في مباراة بتسوانا بالتصفيات الأفريقية.

عمرو جمال صاحب الـ23 عاماً يبقى مؤهلاً ليكون مهاجم المستقبل ، وأمامه الفرصة لاقتناص تذكرة العبور لقلوب الجماهير المصرية من خلال التألق في مباراة بتسوانا خاصة أن مسيرته الدولية لم تشهد الظهور اللافت لنجم الأهلي الصاعد.

5ـ أحمد الشناوي

جاءت إصابة شريف إكرامي كخطوة لمنح أحمد الشناوي حارس الزمالك الفرصة التي تأخرت طويلاً في حماية عرين منتخب مصر أساسياً.

الشناوي يملك القدرات للتألق دولياً والظهور بمستوى رائع حال حصوله على الفرصة وهو الأمر الذي يجعله في اختبار صعب لاستثمار الظروف للمشاركة أساسياً في صفوف المنتخب.