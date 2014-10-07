4 تجارب تُعيد الاحتلال الأجنبي للدوري المصري

المصدر: القاهرة ـ من أحمد رامي

يبدو أن نغمة الاعتماد على المدرب الأجنبي قد عادت من جديد لتطل برأسها على الكرة المصرية التي تتعرض لغزو تدريبي دولي بداعي اللجوء للعالمية والمدارس المتطورة.

"إرم نيوز" ترصد خلال السطور القليلة القادمة عودة ظاهرة الاعتماد على المدير الفني الأجنبي في سماء الكرة المصرية.

تجربة جاريدو

بدأت الأهلي الملف بإصرار مجلس الإدارة الحالي برئاسة المهندس محمود طاهر منذ انتخابه على التعاقد مع مدير فني أجنبي ذو مواصفات عالمية رغم نجاحات محمد يوسف والفوز بدوري أبطال أفريقيا.

ولجأ الأهلي لأول مرة في تاريخه للمدرسة الأسبانية بعد أن اختار محمود طاهر رئيس النادي التعاقد مع المدرب خوان كارلوس جاريدو وهو المدير الفني السابق لفريق ريال بيتيس الذي هبط على يديه لدوري الدرجة الأولى الأسباني.

وحقق جاريدو نجاحات باهرة من قبل في صفوف فريق فياريال وأعاد بناء فريق قوي وشاب للغواصات الصفراء وأيضاً تولى قيادة كلوب بروج البلجيكي.

وتجاهل الأهلي التعاقد مع مدرب يملك سيرة ذاتية مليئة بالإنجازات بقدر التوصل لمدرب قاد فرق عالمية رغم صغر سنه وقلة خبرته بالقارة الأفريقية وأيضاً عدم ممارسته كرة القدم كلاعب.

ديسايبر وطموحات سموحة

اتبع مسؤولو نادي سموحة السكندري نفس النهج بعد أن قرر فرج عامر رئيس النادي الإطاحة بالمدير الفني حماده صدقي والتعاقد مع مدرب أجنبي يملك الخبرات في العمل بالقارة الأفريقية أملاً في تحقيق إنجاز مع الفريق السكندري بدوري الأبطال.

سموحة اختار التعاقد مع الفرنسي سباستيان ديسايبر الذي سبق وقاد القطن الكاميروني لدور الأربعة ببطولة دوري أبطال أفريقيا العام الماضي وأيضاً قاد الترجي التونسي بدوري الأبطال هذا العام.

ديسابير يملك طموحات كبيرة من أجل قيادة سموحة لدور المجموعات في أول مشاركة طوال تاريخه بدوري أبطال أفريقيا.

الزمالك يبحث عن العالمية

واختار الزمالك أيضاً اللجوء للمدرب الأجنبي وليس بأي مواصفات بل بتاريخ وسيرة ذاتية عالمية من أجل تطوير أداء الفريق الأبيض.

الزمالك يفاضل بين أحد 3 مدربين هم ثنائي الأرجنتين كارلوس بيانكي وهيكتور كوبر وأيضاً الكولومبي بينتو ، وجميعهم يملكون السيرة الذاتية بقيادة فرق كبرى في أوروبا وإنجازات رائعة حيث قاد بيانكي إشبيلية الأسباني وبوردو الفرنسي وبوكا جونيورز الأرجنتيني كما قاد كوبر فالنسيا الأسباني وانتر ميلان الإيطالي من قبل وأيضاً لويس بينتو الذي قاد كوستاريكا لدور الثمانية ببطولة كأس العالم بالبرازيل لأول مرة في تاريخها.

الزمالك فضل التعاقد أيضاً مع مدرب يعمل لأول مرة مع الكرة المصرية ونسف دفاتره القديمة تماماً حيث رفض مرتضى منصور رئيس النادي تعيين البرازيلي فييرا أو الأسباني ماكيدا.

بديل غريب أجنبي

وأطلق جمال علام رئيس اتحاد الكرة تصريحاً أكد أنه سيلجأ لمدرب أجنبي حال عدم تأهل المنتخب لنهائيات الأمم الأفريقية 2015 ورحيل الجهاز الفني الحالي بقيادة شوقي غريب.

ورغم أن الأمريكي بوب برادلي آخر مدرب أجنبي للمنتخب لم ينجح في تحقيق حلم التأهل لبطولة كأس العالم إلا أن علام يرغب في تكرار تجربة العمل بمدير فني أجنبي.