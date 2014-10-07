الأهلي يوجه لمرتضى والزمالك ضربة موجعة

المصدر: القاهرة ـ من محمد عطاالله

بات أحمد توفيق، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك قاب قوسين أو أدنى من الانتقال للغريم التقليدي، النادي الأهلي.

علمت "إرم" الإخبارية أن محمد عبد الوهاب عضو مجلس إدارة النادي الأهلي عقد عدة جلسات مع اللاعب خلال الفترة الماضية للتوقيعه معه.

ويحق لتوفيق التوقيع لأي ناد خلال يناير المقبل، حيث ينتهي تعاقده بنهاية الموسم الحالي.

وتلقى توفيق عدة عروض من أندية برتغالية أبرزها سبورتنج لشبونة، غير أن العرض قوبل بالفرق من قبل إدارة الزمالك بسبب ضعف المقابل المالي.

واستغل الأهلي علاقة اللاعب المتوترة بمرتضى منصور رئيس النادي الأبيض، واستبعاده من المباريات وكثف المفاوضات معه خلال الفترة الماضية.

يذكر أن الأهلي يعاني من ندرة اللاعبين في هذا المركز برحيل رامي ربيعة وأحمد فتحي، فيما دعم الزمالك صفوفه بمعروف يوسف وطارق حامد ومحمد شعبان ومحمد كوفي.