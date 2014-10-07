مصر تنافس الجزائر و5 دول لتنظيم أمم أفريقيا 2017

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (الكاف)، اليوم الثلاثاء، عن تقدم 7 دول لاستضافة بطولة كأس الأمم الأفريقية 2017 بدلا من ليبيا بسبب سوء الأوضاع الأمنية فيها.

وحسب موقع الاتحاد الأفريقي للعبة على شبكة الإنترنت، فإن الدول السبعة التي تقدّمت بطلب استضافة البطولة القارية هي (مصر، والجزائر، والسودان، وغانا، والغابون، وكينيا، وزيمبابوي).

وأنهى الاتحاد الأفريقي المهلة المحددة لتلقي الطلبات الخاصة باستضافة أمم أفريقيا 2017 بنهاية الشهر الماضي.

وسيتم الإعلان عن الدولة التي ستحتضن أمم أفريقيا 2017 خلال العام المقبل.

وتحتضن المغرب منافسات كأس الأمم الأفريقية التي ستقام في يناير/ كانون الثاني 2015.