صلاح والشناوي يعلنان التحدي في بتسوانا

نشر محمد صلاح، لاعب تشيلسي الإنجليزي، ومهاجم المنتخب المصري، الثلاثاء، صورة برفقة حارس الزمالك والمنتخب، لحظة وصول المنتخب المصري إلى بتسوانا اليوم.

ويرتبط الثنائي محمد صلاح وأحمد الشناوى بعلاقة صداقة قوية، منذ أن كانا لاعبين بمنتخب الشباب.

ويلتقي المنتخب المصري، نظيره البوتسواني، الجمعة المقبل، ضمن الجولة الثالثة لتصفيات أمم إفريقيا 2015 بالمغرب.

وقسمت المنتخبات الإفريقية إلى سبع مجموعات يصعد الأول والثاني من كل مجموعة، بالإضافة إلى المنتخب صاحب أفضل مركز ثالث، والمغرب صاحبة الأرض.

يذكر أن المنتخب المصري، خسر أمام السنغال وتونس في الجولتين الأوليين، ما يجعل مواجهته مع بتسوانا مصيرية، حيث لا بديل أمامه سوى الفوز، للاستمرار في المنافسة على إحدى بطاقتي المجموعة.