أسرار اتصالات الأهلي لخطف "توفيق" الزمالك

اتفق محمد عبدالوهاب، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، مع أحمد توفيق لاعب وسط فريق الزمالك، على كافة تفاصيل توقيع اللاعب للنادي الأحمر، في يناير المقبل.

وينتهي تعاقد توفيق مع الزمالك نهاية الموسم الجاري، ما يحق له التوقيع لأي ناد في يناير المقبل.

وعلمت شبكة إرم الإخبارية، أن عبدالوهاب اتفق مع أحمد توفيق، على أن يوقع اللاعب للأهلي لمدة 3 مواسم، على أن يتقاضى في الموسم الأول مليوني جنيه، وبزيادة 100 ألف جنيه كل موسم.

وتلقى اللاعب اتصالاً هاتفياً من أحمد أيوب المدرب العام للفريق الأول للنادي الأهلي، للترحيب بانتقاله إلى القلعة الحمراء.

اللاعب، من جانبه، أكد لمسؤولي الأهلي، أنه ينتظر مصيره من المشاركة فى مباراة فريقه المقبلة في بطولة الدوري، بعد رفض مرتضى منصور رئيس النادي الأبيض مشاركته فى المباريات منذ لقاء السوبر المحلي الذي توج الأهلي بلقبه.

وكان اللاعب قد ابتعد عن تشكيلة الزمالك الأساسية بعد انتقاد مرتضى منصور له خلال مباراة السوبر أمام الأهلي.

ومن المقرر أن يعقد الثنائي محمود طاهر، رئيس الأهلي ومحمد عبدالوهاب، جلسة مع اللاعب عقب الجولة المقبلة من مسابقة الدوري، لحسم توقيعه.