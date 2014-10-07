750 ألف يورو تمنح "تريزيجيه" تذكرة الرحيل عن الأهلي

عرض شاختار الأوكراني، 500 ألف يورو مقابل انتقال محمود حسن "تريزيجيه"، لاعب وسط فريق الأهلي، إلى صفوفه في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في يناير، لمدة 3 مواسم قادمة.

وعلمت شبكة إرم الإخبارية، أنه من المقرر أن يرسل النادي الأوكراني، فاكساً رسمياً إلى القلعة الحمراء، وفي حالة الرفض سيتم رفع القيمة المادية إلى 750 ألف يورو للحصول على خدمات تريزيجيه، بعد المفاوضات الدائرة بين النادي الأوكراني واللاعب.

ويرفض مسؤولو شاختار، الحصول على خدمات تريزيجيه على سبيل الإعارة، مشيرين إلى أنهم يرغبون في الحصول على خدماته عن طريق البيع النهائي.

ويعد "تريزيجيه" أحد أبرز مواهب النادي الأهلي، لكن المدير الفني للفريق خوان كارلوس جاريدو، بات لا يعتد عليه بصفة أساسية.