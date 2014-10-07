الزمالك يعلن هوية المدرب الجديد للفريق

يعقد مجلس إداراة نادي الزمالك، برئاسة مرتضى منصور، اجتماعاً، مساء الثلاثاء، لاختيار المدير الفني الجديد للفريق، خلفاً للمقال حسام حسن.

ويختار مجلس إداراة نادي الزمالك، بين الكولومبي بينتو، والأرجنتيني بيانكو، وسيتراوح الراتب الشهري مابين من 60 إلى 70 ألف دولار شهرياً.

جاء تراجع الزمالك عن التعاقد مع الصربي راجيفتيش، بسبب الأنباء التي تردت عن قيامه بالتوقيع لأحد الأندية في الخليج العربي.

ومن المقرر أن يتم اختيار المدير الفني الأجنبي الجديد بالتصويت بين أعضاء مجلس إداراة نادي الزمالك في اجتماع الثلاثاء.