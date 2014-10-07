مهاجم بتسوانا يتحدث عن مواجهة الفراعنة

صرح جومو مهاجم منتخب بتسوانا، أن لقاء منتخب مصر، صعب للغاية، مشيراً إلى أن خسارة "الفراعنة" أمام السنغال وتونس، جعلت المواجهة مصيرية للمنتخبين.

وأضاف جومو، في تصريحات للموقع الرسمي للاتحاد البتسواني لكرة القدم الثلاثاء: "إن المنتخب المصري أحد عمالقة كرة القدم السمراء وكان من أقوى المنتخبات المرعبة لأي فريق"، مشيراً إلى أن هبوط مستوى الفراعنة في بداية التصفيات بسبب مرحلة الإحلال والتجديد بدمج الشباب مع الخبرة، ما قد يصعب مهمة منتخب بلاده فى ظل رغبة الفراعنة فى حصد الفوز.

وحذر جومو زملاءه من الوقوع في أخطاء سخيفة خلال المباراة، والابتعاد عن ارتكاب أخطاء تمنح الفراعنة ركلات حرة من مناطق مؤثرة، مشيراً إلى قوة المنتخب المصري في التسديدات من خارج منطقة الجزاء.

يذكر أن المنتخب المصري، خسر أمام السنغال وتونس في الجولتين السابقتين، ما يجعل مواجهته مع بتسوانا مصيرية، حيث لا بديل أمامه سوى الفوز، للاستمرار في المنافسة على إحدى بطاقتي المجموعة.

وقسمت المنتخبات الإفريقية إلى سبع مجموعات يصعد الأول والثاني من كل مجموعة، بالإضافة إلى المنتخب صاحب أفضل مركز ثالث، والمغرب صاحبة الأرض.