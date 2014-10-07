هال سيتي يوضح سبب استبعاد المحمدي من قائمة الفراعنة

أوضح نادي هال سيتي الإنكليزي، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، سبب استبعاد الدولي المصري أحمد المحمدي الجناح الأيمن للنمور، من قائمة الفراعنة المشاركة في مباراة بتسوانا، ضمن الجولة الثالثة لتصفيات أمم إفريقيا 2015.

وأكد مسؤولو النادي الإنكليزي أن آلام الظهر التي عانى منها أحمد المحمدي مؤخراً، عقب وصوله إلى الأراضي المصرية، للانضمام إلى صفوف المنتخب، سبب قرار شوقي غريب مدرب الفراعنة، باستبعاد اللاعب من البعثة التي غادرت إلى بتسوانا.

وأضاف النادي الإنكليزي أنه لم يكن يعلم بهذه الآلام التي عانى منها اللاعب، مشيراً أنه كان على أكمل جاهزية عند مغادرته إنكلترا.