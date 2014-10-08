إسماعيل يوسف: على جثتي انتقال توفيق وجابر للأهلي

قال إسماعيل يوسف، مدير الكرة بنادي الزمالك, إنه لن يسمح بانتقال الثنائي عمر جابر، وأحمد توفيق، لاعبي الفريق, لصفوف النادي الأهلي, بداية من الموسم المقبل.

وقال "يوسف" في تصريحات صحفية، مساء الثلاثاء: "لن أسمح أن ينتقل عمر جابر أو أحمد توفيق إلى الأهلي, هما من أبناء النادي ومستقبل الفريق الأبيض".

وأضاف "سنقوم بتجديد عقد جابر وتوفيق"، مشيرًا إلى أن الثنائي أبديا موافقة مبدئية على التجديد, وسيتم حسم الأمر خلال ساعات قليلة"

وختم: "على جثتي أن يرحل جابر وتوفيق للأهلي".

يذكر أن أنباء، ترددت عن تقديم الأهلي, عرضًا بـ9 ملايين جنيه للتعاقد مع أحمد توفيق لاعب الزمالك مطلع الموسم المقبل.