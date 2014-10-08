مسعد عوض: لست نادما على الانتقال للأهلي

المصدر: القاهرة ـ من أحمد رامي

كشف مسعد عوض حارس الاهلي ومنتخب مصر الأول, حقيقة رحيله عن صفوف القلعة الحمراء, بسبب جلوسه على دكة البدلاء من انضمامه للقلعة الحمراء.

وقال عوض في تصريحات صحفية "لم أندم علي الانضمام للأهلي, أكبر نادي في مصر والوطن العربي وأفريقيا, وسعيد بالتواجد كلاعب بين صفوف نادي القرن".

وأضاف عوض "كل ما تردد عن ندمي في عدم الانتقال للزمالك لا أساس له من الصحة , مع احترامي للزمالك, الاهلي الأكبر جماهيرية وبطولات, وسأحصل على فرصتي كاملة في وقتها".

وتابع عوض "لو حصلت علي عرض جيد للانتقال لأي فريق كإعارة لكي أشارك أساسي, سأعرض الأمر على إداراة الاهلي, وهي صاحبة القرار النهائي في الأمر".