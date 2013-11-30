لعنة الفراعنة تصيب البرازيل

لم تفت الجماهير المصرية فرصة السخرية من ملعب ساوباولو الذي انهار سقفه خلال أعمال البناء فيه، إذ راحوا يؤكدون أن تلك الكارثة وقعت بسبب لعنة الفراعنة.

وسخرت الجماهير المصرية من سقوط سقف الملعب الذي سوف يشهد اللقاء الافتتاحي في بطولة كأس العالم 2014، عبر موقعي فيس بوك وتويتر حيث قالوا إن السقف سقط بعد أن أصابته لعنة الفراعنة الذين تم إقصائهم من المونديال لحساب المنتخب الغاني .

ومن أبرز التعليقات الساخرة: "احنا اسفين يا برادلي" ، "وربنا عارف ان السقف كان هيقع عشان كده بيحبنا وخلانا نبعد عن هذه الكارثة" و" الانهيارات لن تقف إلا إذا صعدت مصر لكأس العالم".