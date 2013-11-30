مفاجأة.. ميدو مساعد مدرب منتخب مصر

فجر أيمن يونس عضو مجلس إدارة نادي الزمالك مفاجأة من العيار الثقيل بشأن أحمد حسام ميدو لاعب الفريق السابق.

وقال يونس في تصريحات خاصة لـ"إرم" أن ميدو اعتذر عن الانضمام للجنة الكرة في الزمالك، بسبب رغبته في العمل بتحليل المباريات في القنوات الفضائية.

وكشف أنه سمع أن اللاعب أيضاً من ضمن المرشحين لمنصب المدرب المساعد في منتخب مصر، والذى يقوده حالياً شوقي غريب المدير الفني الجديد بعد رحيل الأمريكي بوب برادلي.

وأضاف أن ميدو فضّل إلا يعمل في لجنة الكرة لأنها تحتاج إلى شخص متفرغ تماماً حتى يتمكن من حل أي مشاكل تتعلق بفريق الزمالك.

يذكر أنه لم يتم تشكيل الجهاز المعاون لمنتخب مصر حتى الآن.