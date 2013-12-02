مخطط أهلاوي لعرقلة عودة الدوري المصري

كشف الإعلامي خالد الغندور عن مفاجأة من العيار الثقيل، إذ أكد أن النادي الأهلي ينفذ مخططاً من أجل عرقلة عودة الدوري المصري.

وقال الغندور في برنامجه على قناة "دريم"، إن حسن حمدي رئيس النادي الأهلي وممدوح عباس رئيس نادي الزمالك السابق وهانى أبوريده المدير التنفيذي في "الفيفا" هم من يتولون تنفيذ هذا المخطط.

وأضاف الغندور: "عباس تقدم بشكوى للفيفا ضد حل مجلسه بإيعاز من حسن حمدي، بعد أن انتخب أعضاء لجنة الأندية كمال درويش رئيساً للجنة بدلاً عن حمدي، وبالتالي يرغب رئيس النادي الأهلي في الإنتقام لنفسه من الأندية".