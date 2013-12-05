بركات: أبو تريكة بتاع "بنات"!

بركات: أبو تريكة بتاع "بنات"!

لاعب الأهلي يداعب زميله خلال لقاء تلفزيوني، ويؤكد اعتزال أفضل لاعب عربي عقب كأس العالم للأندية.

المصدر: القاهرة ـ (خاص) من إبراهيم السيد

داعب محمد بركات لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، بمداعبة محمد أبو تريكة زميله بالأهلي والمنتخب المصري في حوار تلفزيوني لقناة النهار الرياضية.

وقال بركات مازحا: "في مرة لقيت أبو تريكة واقف مع 3 بنات بيتصوروا معاه عند الأوبرا، فمرضتش أروح أكلمه عشان ماقطعش عليه وأبقي عزول".

وتابع: "أبو تريكة في النادي عاملنا شيخ وقال الله وقال الرسول، وبيتصور مع بنات عند الأوبرا".

يذكر أن بركات أكد خلال الحوار أن قرار أبو تريكة باعتزال كرة القدم عقب كأس العالم للأندية نهائيا، مشير إلى أن وائل جمعة سيعتزل هو الآخر بنهاية الموسم.

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