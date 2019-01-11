القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وفيتاكلوب في دوري أبطال أفريقيا‎

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يلعب الأهلي في المجموعة الرابعة بدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا التي تضم إلى جانبه كلًا من فيتا كلوب وسيمبا التنزاني وشبيبة الساورة الجزائري.