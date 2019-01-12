القنوات الناقلة لمباراة الزمالك واتحاد طنجة في الكونفدرالية الأفريقية‎

يصطدم فريق الزمالك بنظيره اتحاد طنجة المغربي، غدًا الأحد، ضمن مباريات ذهاب دور الـ 32 المكرر لكأس الاتحاد الأفريقي" الكونفيدرالية ".

الزمالك تأهل إلى هذا الدور على حساب القطن التشادي، بالفوز عليه بنتيجة (7-2) بمجموع المباراتين، ذهابًا وإيابًا.

في المقابل، شارك اتحاد طنجة في بطولة الكونفدرالية عقب خروجه من مسابقة دوري أبطال أفريقيا؛ بعد الخسارة من شبيبة الساورة الجزائري (2-1) بمجموع المباراتين.

كان الزمالك قد ودع كأس الكونفدرالية في النسخة الماضية أمام فريق ولايتا ديتشا الإثيوبي، من دور الـ 32، بركلات الترجيح، في ملعب السلام، مع المدرب إيهاب جلال، آنذاك.

ويحتل اتحاد طنجة حاليًا المركز الحادي عشر في الدوري المغربي برصيد 14 نقطة، جمعها من خلال الفوز في مباراتين فقط، وتعادل في أربع مباريات مقابل ستة تعادلات.

ويمر اتحاد طنجة بسلسلة من النتائج السلبية على الصعيد المحلي أو الأفريقي، حيث تعرض لخسارة، الإثنين الماضي، على يد نهضة البركان بنتيجة (2-0)، بجانب الخروج من دوري أبطال أفريقيا.

وكان آخر فوز حققه اتحاد طنجة، في التاسع من الشهر الماضي، على حساب يوسفية برشيد بهدفين مقابل هدف، ضمن مباريات الجولة 11.

وتقام مباراة الزمالك واتحاد طنجة على ملعب ابن بطوطة الخاص بالفريق المغربي، الواقع في مدينة طنجة، ويتسع لقرابة 45 ألف متفرج.

الموعد والقنوات الناقلة

وأعلنت شبكة قنوات ON المصرية، إذاعة مباراة الزمالك واتحاد طنجة المغربى ضمن مباريات "ذهاب دور الـ 32 الثاني" من كأس الكونفدرالية، في تمام الساعة الخامسة مساءً، غدًا الأحد، بتوقيت القاهرة، السادسة بتوقيت السعودية، على قناة أون سبورت، كما أعلنت قناة “الرياضية” المغربية بث المباراة على الهواء مباشرة.

https://youtu.be/s1uAP0WRGUE