الأهلي المصري يستعيد نجمه.. وتركي آل الشيخ يكتب أغنية للنادي‎

عاد رمضان صبحي لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم في النادي الأهلي ومنتخب مصر الأولمبي، للمشاركة في تدريبات الفريق الأحمر الجماعية، لأول مرة منذ شهرين بعد أن تخلص من الإصابة بتمزق في العضلة الخلفية، والتي تسببت في غيابه عن صفوف القلعة الحمراء لما يقرب من شهرين.

وأعلن الأهلي عبر موقعه الرسمي، أن رمضان صبحي انتظم اليوم، في تدريبات الكرة الجماعية بعد تعافيه من مزق العضلة الخلفية، وشارك التقسيمة الختامية بمران اليوم، وصل اللاعب تحذيرات طبية بعدم الاحتكاك القوي في الكرات المشتركة، ونفذ اللاعب برنامجا تأهيليا طوال الفترة الماضية للتعافي من آلام العضلة الخلفية.

ويحاول الجهاز الطبي للأهلي تجهيز اللاعب خلال الساعات المقبلة؛ تحسبا لرغبة رينيه فايلر المدير الفني للفريق في ضمه لبعثة الفريق التي ستسافر غدا إلى السودان استعدادا لخوض منافسات لقاء الهلال السوداني السبت المقبل، في الجولة السادسة والأخيرة من منافسات دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

ومن جانب آخر باتت هناك شكوك حول قدرة محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي في اللحاق بمباراة الفريق أمام الهلال السوداني، رغم إعلان سيد عبدالحفيظ مدير الكرة أن اللاعب سيسافر مع البعثة إلى السودان، حيث غاب اللاعب عن المشاركة في مران الفريق الجماعي ظهر اليوم، واكتفى بأداء تدريبات بدنية خفيفة في الجيم، ويخضع في الوقت الحالي لبرنامج تأهيلي من أجل التخلص من كدمة الظهر التي تعرض لها خلال مباراة النجم الساحلي التونسي الأخيرة.

وتعرض شريف إكرامي حارس مرمى الأهلي لإصابة في اليد خلال المران، حيث تعرض لكدمة قوية في أحد أصابع يده وهرع إليه الجهاز الطبي للاطمئنان عليه، وعاد اللاعب للمشاركة في التدريبات بشكل طبيعي ويسافر مع بعثة الأهلي إلى السودان.

ومن جانب آخر بات الأهلي في ورطة شديدة بسبب ملف صالح جمعة لاعب وسط الفريق، حيث لم يتلق النادي أي عرض خارجي من أجل التعاقد مع اللاعب خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، كما مازال اللاعب مصرا على عدم الانتقال لأي ناد داخل الدوري المصري.

وتحاول إدارة التخطيط في النادي اقناع رينيه فايلر المدير الفني للفريق بالموافقة على منح اللاعب فرصة جديدة حتى نهاية الموسم الحالي والتراجع عن قرار رحيله في يناير الجاري، على أن يقدم اللاعب اعتذارا رسميا للجهاز الفني عن التصريحات التي أدلى بها لأحد المواقع الرياضية المصرية .

وجاء تفكير إدارة الأهلي في التراجع عن إعارة صالح جمعة، بسبب دخول فايلر في أزمة مع محمد مجدي قفشه قبل لقاء النجم الساحلي، وعدم وجود بديل للاعب في مركزه، وفشل حسين الشحات وجونيور أجاي في هذا المركز، وعدم قدرة وليد سليمان على المشاركة في المباريات باستمرار بسبب عامل السن.

وطلب صالح جمعة من بعض زملائه في الفريق، التوسط لدى رينيه فايلر من أجل عقد جلسة معه خلال الساعات المقبلة؛ من أجل تقديم اعتذار رسمي وشرح الأسباب التي دفعته من أجل إطلاق تصريحات ضده في الإعلام، وتقديم تعهد بالالتزام في التدريبات وإنقاص وزنه وانتظار الحصول على فرصة في الوقت الذي يراه الجهاز الفني مناسبا، وسيثبت أحقيته في أن يشارك في تشكيل الفريق.

ويحاول وليد سليمان لاعب وسط الأهلي التوسط بين صالح جمعة ورينيه فايلر، خاصة أنه يرتبط بعلاقة جيدة بالمدير الفني السويسري وكذلك صالح.

من جهة أخرى كشف المستشار تركي أل شيخ رئيس هيئة الترفيه بالسعودية والرئيس الشرفي للنادي الأهلي، عن أغنيته الجديدة التي قام بكتابة كلمتها للاحتفاء بالنادي الأهلي.

وقال تركي عبر صفحته الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي "الفيس بوك"، "نادي القرن رقم واحد في العالم أجمــع .. جماهير مخلصة بتخلي الملعب كله يولع

أسياد أفريقيا و لينا في كل مكان علامات .. روح الفانلة الحمرا دي سر الانجازات

الكل كوم والأهلي كوم .. الأهلي ده نادي النجــــوم

دايما في قلبي وعلمه في إيدي .. بهتف باسمه كل يوم

وسع للبطل اللي كسب الليلادي .. الأهلي نادي القرن مش أي نادي

ده اللي بييجي قصادنا ده بيوحشنا بنكسبه عادي

بطولات كتير طب زينا ميـــن .. وافتكروا لو كنتم ناسييــــن

الأهلي أهلي وروحي وناسي .. ده تاريخ كبير وبقاله سنين

وسع للبطل اللي كسب الليلادي .. الأهلي نادي القرن مش أي نادي

ده اللي بييجي قصادنا ده بيوحشنا بنكسبه عادي ..

يذكر أن العلاقات عادت بين محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، وتركي أل شيخ، وتبادلا الزيارات في مصر والسعودية، وأعلن مجلس إدارة القلعة الحمراء رفض استقالة تركي من منصبه كرئيس شرفي للنادي.