أحمد مرتضى منصور: لاعبو الزمالك تلقوا تهديدات بالقتل إذا سافروا لـ "قطر" (فيديو)

أعلن أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك عن تمسك ناديه بموقفه الرافض لخوض مباراة السوبر الأفريقي ضد الترجي التونسي بسبب إقامته في قطر.

وأكد منصورمن خلال تصريحات تليفزيونية أن "هناك ظروفا وتهديدات مباشرة أن اللاعبين وأعضاء بمجلس الإدارة قد تلقوا تهديدا بالقتل وأنهم بصدد إرسال تلك المعلومات إلى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، فالزمالك ناد كبير وعندما يصله تهديدات بالقتل والإيذاء البدني نكون مضطرين لاتخاذ قرار بالانسحاب من تلك المباراة".

وأردف عضو مجلس إدارة نادي الزمالك قائلا إنهم لا يجدون أي مشكلة في مواجهة الترجي ولكن ليس في قطر لذا يخاطبون الاتحاد الأفريقي لكرة القدم لأن أهم شيء أمان بعثة فريقهم.

وحرص نجل رئيس النادي على طمأنة جماهير ناديه بشأن العقوبات التي ستوقع على القلعة البيضاء في حال الانسحاب من كأس السوبر حيث قال "لا تقلقوا من الخصومات والعقوبات فنحن نضع هذه الأمور في حساباتنا".

والزمالك هو بطل الكونفدرالية الأفريقية الموسم الماضي، والترجي هو بطل دوري أبطال أفريقيا.

وسبق أن أعلن مرتضى منصور رئيس الزمالك رفضه خوض مباراة السوبر الأفريقي في قطر بقرار من مجلس الإدارة.

وأشار رئيس الزمالك إلى أن مجلس إدارة ناديه يرفض اللعب في قطر ـ المعادية لمصر ـ على حد قوله، إلا إذا رأت الحكومة المصرية غير ذلك.