أسباب إعلان شريف إكرامي الرحيل عن النادي الأهلي المصري‎

أكد مصدر داخل النادي الأهلي المصري أن قرار شريف إكرامي بالرحيل عن القلعة الحمراء بنهاية الموسم الجاري لم يكن وليد اليوم أو الأمس، حيث كانت هناك عدة عوامل دفعت اللاعب لإعلان قراره.

وأوضح المصدر في تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز" أن الحارس الدولي قد فوجئ بعدم الحديث معه حول تجديد عقده الذي ينتهي بنهاية الموسم الحالي في الوقت الذي عقد فيه مسؤولو النادي الأهلي أكثر من جلسة مع أحمد فتحي ووليد سليمان اللذين ينتهي عقدهما أيضا بنهاية الموسم.

وأشار المصدر إلى أنه ليس هذا السبب الوحيد، بل هناك أنباء وصلت للحارس عن اتجاه لجنة التخطيط بالتعاقد مع حارس مرمى جديد في فترة الانتقالات الصيفية القادمة، وتم ترشيح أحمد الشناوي حارس مرمى نادي بيراميدز للانضمام للقلعة الحمراء مع بداية الموسم المقبل مع تصعيد الحارس الشاب مصطفى شوبير وتوجيه الشكر للحارس الثالث علي لطفي.

تلك الأخبار التي جعلت إكرامي يشعر بأن قرار الاستغناء عن خدماته سيكون قريبا جدا، وهو ما دفعه لإعلان قرار رحيله قبل توجيه الشكر إليه بنهاية الموسم الحالي.

وأضاف المصدر أن فترة الانتقالات الصيفية القادمة ستشهد عملية تغيير جلد كامل للنادي الأهلي، حيث من المقرر الاستغناء عن مجموعة كبيرة من اللاعبين على رأسهم حسام عاشور الذي سيتم إبلاغه بالقرار بنهاية الموسم مع علي لطفي وصالح جمعة وحسين السيد الذي خرج على سبيل الإعارة لنادي الصفاقسي التونسي.

وشهد مشوار شريف إكرامي مع النادي الأهلي تحقيق العديد من الإنجازات حيث فاز الحارس الملقب بوحش أفريقيا بخمسة ألقاب أفريقية ما بين دوري الأبطال والكونفدرالية والسوبر الأفريقي بخلاف الفوز ببطولة الدوري المصري 7 مرات وكأس مصر مرة وحيدة والسوبر المصري 6 مرات لتبلغ عدد بطولات إكرامي مع النادي الأهلي 19 بطولة محلية منذ انضمامه للفريق الأول موسم 2003 – 2004 قبل أن يخوض تجربة احتراف في نادي فينورد الهولندي، ومنه إلى الدوري التركي قبل العودة للدوري المصري من خلال بوابة نادي الجونة قبل أن يعود لبيته الأصلي النادي الأهلي منتصف موسم 2009 – 2010.