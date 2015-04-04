أحمد فتحي يكشف أسباب رحيله عن الأهلي

كشف أحمد فتحي، لاعب أم صلال القطري، والمنتخب المصري، للمرة الأولى، الأسباب الحقيقية التي دفعته للرحيل عن الأهلي المصري، الصيف الماضي.

وقال "فتحي" في تصريحات تليفزيونية، الجمعة: "لم أكن أنوي الرحيل عن الأهلي، إلا للاحتراف في أوروبا، لكن مسؤولي النادي لم يستجيبوا لطلباتي المادية، والتي لم تكن مرتفعة على الإطلاق".

وأضاف اللاعب: "ما أحزنني جدًا، هو أن النادي جدد لأحد اللاعبين، (رفض ذكر اسمه)، بمبلغ مادي أعلى مما طلبته"، متابعًا: "مسؤولو النادي رفضوا الاستجابة لطلباتي، لاعتقادهم أنني لن أرحل".

يذكر أن أحمد فتحي "31 عامًا"، انتقل إلى أم صلال القطري، بعقد يمتد لمدة 3 مواسم.