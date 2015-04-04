3 أزمات تهدد قميص الأهلي المصري الجديد

أعلن النادي الأهلي، في شهر سبتمبر الماضي، عن تعاقده مع شركة "سبورتا" السعودية، لرعاية حقوق الملابس الخاصة بالفريق الأول لكرة القدم، وإنهاء عقد الشركة الألمانية العالمية، التي كان النادي متعاقداً معها.

ومنذ شهر سبتمبر الماضي، ينتظرعشاق النادي الأهلي، ظهور القميص الجديد للفريق الأحمر، ولكن الأمر تأخر طويلاً، وحتى هذه اللحظة، مما أثار الجدل حول الأمر.

وترصد شبكة "إرم" الإخبارية، أبرز الأزمات التي هددت قميص الأهلي الجديد في الفترة الماضية.

تسريبات القميص

عانى النادي الأهلي من أزمة في مؤخرًا، بسبب تسريب القميص الجديد، عبر صورة منشورة بمواقع التواصل الاجتماعي، للاعب عمرو جمال.

وألقت الشركة السعودية باللوم على اللاعب وإدارة الأهلي، وهددت بتغريم القلعة الحمراء، وفقاً للتعاقد.

ثورة النجوم

واجهت القمصان الجديدة ثورة نجوم الفريق الأول، الذين انتقدوا الخامات المستخمة في تصنيعها.

وأكد لاعبو الفريق الأحمر أن القمصان الجديدة لا تقارن بالسابقة، والتي صممتها إحدى الشركات العالمية.

أزمة المستحقات المتأخرة

جاءت أزمة المستحقات المالية المتأخرة، من جانب الشركة للأهلي، بعد الفوز ببطولتي كأس السوبر المصري وكأس الكونفيدرالية، لتثير غضب مسؤولي القلعة الحمراء.

ونشب خلاف حاد داخل مجلس الإدارة بسبب عدم سداد الشركة مستحقاتها، ووجه عماد وحيد عضو المجلس اللوم للإدارة، لأنها لم تتدخل لإنقاذ شحنة الملابس من الجمارك.