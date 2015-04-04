أعرب عبدالظاهر السقا، نجم المنتخب المصري السابق، في مقابلة خاصة مع شبكة "إرم" الإخبارية، عن أمنياته باستمرار مسابقة الدوري الممتاز هذا الموسم، وأن تنتهي على خير، دون حدوث أزمات جديدة، تضر الكرة المصرية.
وقال السقا: "لابد من استمرار عجلة الدوري، من أجل بناء منتخب قوي من جديد، الدوري المصري يعد من أفضل الدوريات العربية، وأتمنى عدم توقفه مرة أخرى، حتى تعود ريادته للكرة العربية".
وعن المدير الفني الجديد للفراعنة، أكد عبدالظاهر السقا أن هيكتور كوبر مدرب كفء، مشيراً إلى أنه يحتاج مزيد من الوقت، للتعرف على اللاعبين، وأن استمرار مسابقة الدوري، ستجعله يتابع الأندية بشكل أفضل.
عبدالظاهر السقا: أتمنى انتهاء الدوري على خير (فيديو إرم)
نجم المنتخب المصري السابق، يعرب لـ"إرم" عن أمنياته، باستمرار النشاط الكروي، دون حدوث أزمات جديدة.
المصدر: القاهرة- عمرو جاب الله
أعرب عبدالظاهر السقا، نجم المنتخب المصري السابق، في مقابلة خاصة مع شبكة "إرم" الإخبارية، عن أمنياته باستمرار مسابقة الدوري الممتاز هذا الموسم، وأن تنتهي على خير، دون حدوث أزمات جديدة، تضر الكرة المصرية.