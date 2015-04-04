صلاح وإيتو في التشكيل المتوقع للقاء فيورنتينا وسامبدوريا

سذكرت تقارير صحفية أن المصري محمد صلاح، لاعب فيورنتينا، والكاميروني المخضرم صامويل إيتو مهاجم سامبدوريا، سيكونان ضمن التشكيل الأساسي لفريقيهما، خلال مواجهة الجولة 29 من الدوري الإيطالي.

وأكدت تقارير صحفية لعدة صحف إيطالية، منها "لاجازيتا ديللو سبورت"، أن صلاح سيبدأ المباراة في الهجوم بجانب ماريو جوميز، كما أنه في الجهة المقابلة سيخوض إيتو المباراة أساسيًا.

واتفقت شبكة "هو سكورد" مع التقارير الإيطالية، بإشراك صلاح وإيتو منذ البداية، في مواجهة بين الثنائي الإفريقي، ركزت عليها الصحف في وقت سابق.

ويستضيف فيورنتينا في السادسة والنصف مساءً اليوم، منافسه سامبدوريا، في مواجهة ستحدد بشكل كبير، ملامح المنافسة على المقاعد المؤهلة لدوري أبطال أوروبا، في الموسم المقبل، إذ يحتل الأول المركز السادس برصيد 46، بينما يأتي الأخير في المركز الرابع بـ48 نقطة.