محمد إبراهيم يتلاعب بالزمالك

وضع محمد إبراهيم لاعب الزمالك، إدارة ناديه، في ورطه شديدة بسبب رفضه دفع قيمة صفقة انتقاله لصفوف القلعة البيضاء، قادمًا من مارتيمو البرتغالي .

حيث رفض إبراهيم طلب إدارة الزمالك، بتحمل 500 ألف دولار، قيمة صفقة عودة اللاعب للقلعة البيضاء في يناير الماضي، ووضع الزمالك في حرج أمام النادي البرتغالي .

وهدد اللاعب مجددًا بفسخ تعاقده مع النادي، إذا تم إجباره علي دفع 500 ألف يورو للنادي البرتغالي، وطالب الزمالك بتحمل تكاليف الصفقة كاملة.

يذكر أن محمد إبراهيم انتقل لصفوف الزمالك عائدًا من مارتيمو البرتغالي، بعد فشله إثبات نفسه مع فريقه، الذي انضم له مطلع الموسم المقبل.