شقيق شيكابالا لأخيه: أين أنت من صلاح؟ (فيديو)

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طالب شقيق محمود عبدالرازق "شيكابالا"، لاعب سبورتنج لشبونة، أخيه بالعودة إلى الملاعب مجددًا، بعد تغيبه طوال الفترة الماضية، مشيرًا إلى أنه يتمنى أن يراه مثل محمد صلاح نجم فيورنتينا.

شيكابالا انقطع عن تدريبات فريقه البرتغالي، وفضّل العودة إلى مصر في سبتمبر الماضي، بعدما فشل في حجز مكان أساسي في الفترة من يناير 2014 وحتى أغسطس من العام نفسه.

وقال عبدالباسط عبدالرازق، شقيق لاعب الزمالك السابق، موجهًا حديثه إلى أخيه "الله أعطاك موهبة كي تمتع الجماهير، الجميع يريد عودتك إلى الملاعب، لماذا لا تصبح مثل صلاح أو أحمد المحمدي".

وأضاف شقيق اللاعب، في لقاء تليفزيوني: "عودة شيكابالا ستكون في الزمالك، لأنه والعائلة يعشقون هذا الفريق، ومن غير المعقول أن يلعب لفريق آخر في مصر".

كان شيكابالا قد ظهر أمس، في احتفالية يوم اليتيم في مصر، حيث نشر صوره عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، وذلك بعد اختفاء دام طيلة الأشهر الماضية.