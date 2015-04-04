3 أسباب وراء انقلاب جاريدو على نجم الأهلي المصري

لم يكن مفاجئًا أن ينقلب الإسباني خوان كارلوس جاريدو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري، على اللاعب رمضان صبحي، صانع ألعاب الفريق الأحمر، والمنتخب الأوليمبي.. لتصبح أيام رمضان معدودة في القلعة الحمراء.

جاريدو فتح الباب أمام رحيل رمضان صبحي، ومنح اللاعب الضوء الأخضر لخوض تجربة الاحتراف، خاصة أنه يملك العديد من البدائل في نفس مركزه.

وترصد شبكة "إرم" الإخبارية، الأسباب الحقيقية لانقلاب جاريدو على صبحي..

الأنانية والفردية الزائدة

وجه جاريدو اتهامات بالجملة لرمضان صبحي، بسبب الأنانية والفردية الزائدة في طريقة أدائه.

المدرب الإسباني أكد لمعاونيه، أن رمضان صبحي يتخيل أنه يلعب بمفرده في الشارع، وليس في ملعب كرة قدم يحتاج للتمرير لزملائه والعكس أيضاً.

اتهامات جاريدو وانتقاداته المستمرة، جعلت رمضان يشعر بأن مدربه لن يمنحه الفرصة أبداً، لأنه غير مقتنع بطريقة أدائه.

افتقاد الخبرة في التعامل مع زملائه

يعاني رمضان صبحي، وفقاً لرؤية جاريدو، من افتقاد الخبرة في التعامل مع زملائه، داخل أو خارج المستطيل الأخضر.

ووجه جاريدو اللوم للاعب، في أزمة مشاجرته مع حسام غالي قائد الفريق، بسبب عصبية صبحي، وردّه بعنف على انتقادات غالي له، مما أشعل الأزمة.

عدم الاهتمام بتسجيل الأهداف

يرى جاريدو أيضاً أن تحركات رمضان صبحي في الملعب غير منظمة، واللاعب لا يهتم إطلاقاً بالتسجيل والوصول إلى شباك المنافسين.

وأكد جاريدو للاعب أكثر من مرة، أن طريقة لعبه الحالية لا تفيد الفريق، مما يجعله بشكل مستمر أسيراً لدكة البدلاء.